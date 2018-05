Kaitseväe keskpolügooni maastikupõleng on kustutatud

Harjumaal kaitseväe keskpolügoonil toimunud maastikupõleng saadi täna hommikul kontrolli alla ja on nüüdseks kustutatud.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja Piret Veskimäe ütles Delfile, et lõplikult saadi põleng kontrolli alla umbes kella 11 paiku ennelõunal.

Tänaseks levis tuli polügooni läbivate teedeni, mis tule levikut takistasid, ja seetõttu oli põlengu kontrolli alla saamine palju lihtsam. Üle piirkonna tehtud tuleluure lendude abil tuvastati, et territooriumi keskosas on veel mõned suitsevad kohad, kuid kuna see ala on täielikult põlenud, ei ole uue tulekahju tekkimine tõenäoline. Igaks juhuks hoitakse piirkonda siiski kontrolli all.

Eile ulatus põlenguala 164 hektarini. Kustutustöödest võtsid osa meeskonnad riiklikest komandodest, vabatahtlikud, polügooni tuletõrjemeeskond, kaitseväe lennuk ja politsei- ja piirivalve kopter ja kaugjuhitav roomik. Tule kontrolli alla saamine võttis ligi nädala, teade põlengu kohta keskpollügoonil Kuusalu vallas Pala külas tuli häirekeskusele möödunud reedel veidi enne kella 14 päeval.