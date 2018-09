Kaitsepolitsei tabas Eestis tegutsenud Vene sõjaväeluure agendi "TENDRIT"! Kohtuotsuse lekkimine oli kohtu apsakas

Selle kohta ilmus täna uudis Õhtulehes. Seal oli kohtuotsusele viidates kajastatud, et uurimisel kogutud andmetel värbas Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaabi Luurepeavalitsus (GRU) Eesti kodakondsusega ja keskeriharidusega Jevgeni 016. aasta aprillis, kui ta viibis Venemaal. Venemaa agendina sai tema varjunimeks "TENDRIT". Jevgeni osales riigiprokuratuuri süüdistuse kohaselt GRU Eesti-vastases agentuur-operatiivtöös, milles eesmärk oli Eesti sise- ja välisjulgeoleku kahjustamine ning iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse ohustamine.

Õhtuleht sai info otsusest, mis oli avalikult internetis leitav. Kui aga pärast uudise ilmumist otsida, on see kadunud. Delfi palus nii kohtust kui prokuratuurist, et ehk oleks võimalik ka otsusega tutvuda. Esimese ja teise kohtuastme kõneisik Anneli Vilu sõnas aga, et kohtuotsus on tehtud kinnises menetluses ja seetõttu ei saa kohus seda tervikuna väljastada.

"Mul on hea meel, et kohtule anti teada sellest, et nimetatud otsus on ekslikult üleval ka avalikustatud lahendite all, see miks see nii juhtus on hetkel ka tuvastamisel, et kas tegu oli tehnilise või inimliku eksitusega. Vabandan ka segaduse tekitamise pärast, kuid olen tänulik, et sellele sai tähelepanu osutatud," kostis ta.

Küll aga kinnitas ta, et Harju maakohus tunnistas mehe süüdi ning karistas teda vangistusega aasta ja kaheksa kuud. Kohus luges karistusaja hulka ka eelvangistuses viibitud aja. Süüdistatavalt mõisteti välja ka sundraha 1250 eurot ning määratud kaitsjale makstud tasu 1320 eurot. Tänaseks on otsus jõustunud.