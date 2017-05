Kaitsejõudude sõiduk süttis elektrilöögist, kaks inimest sai viga

Kaitseväe Mercedese maastur. Foto on illustratiivne!

17. mail kell 16.38 sai Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Aidu küla juures Eesti kaitsejõududele kuuluv sõiduk, mille katusel oli raadioantenn, kõrgepingeliini alt läbi sõites elektrilöögi ning süttis põlema.

Kiviõli lähedal sõitsid eile kolm luurekompanii ajateenijat maastikuautoga (Mercedes-Benz 250 GD), millel oli sideantenn. Manööverdamise käigus liikus sõiduk elektriliini alt läbi ning sai elektrilöögi ja süttis põlema.

Päästjad andsid kannatanud üle kiirabile, lõikasid auto akujuhtme läbi ning kustutasid põlevat kulu ja võsa.

Ajateenijad viidi tervisekontrolli Ida-Viru keskhaiglasse. Kaks neist said esmaabi ja suunati tagasi oma üksuse juurde. Üks noormees on põletushaavadega meedikute hoole all. Oma lähedasi teavitas noormees õnnetusest ise.

Sõiduk sai hinnanguliselt 30% põlemiskahjustusi. Juhtunut uurib politsei.

Ajateenijatele õpetakse harjutusi läbi viima ohutult ja instrueeritakse neid võimalikest ohtudest.