Kahe kaevuri surm: prokurör soovib ettevõtet karistada 8 miljoni euroga

Neljapäeval palus prokurör Viru maakohtus toimunud istungil karistada kaevandusettevõtet üle kolme aasta tagasi kahe kaevuri surmaga lõppenud õnnetuse eest rohkem kui 8 miljoni euro suuruse rahalise karistusega. Kahele toonasele töötajale küsis prokurör aga tingimisi vangistust, kirjutab Põhjarannik.

Tänavu jaanuaris alanud kohtuprotsess, kus süüdistatavad on Enefit Kaevandused AS ning kaks selle töötajat (üks nüüdseks endine), algas maakohtus tänavu jaanuaris.

Süüdistus on seotud kolm aastat tagasi toimunud traagilise õnnetusega. Mõistatuslik juhtum leidis Estonia kaevanduses aset 2015. aasta 29. jaanuaril, kui põlevkiviettevõte - toonase nimega Eesti Energia Kaevandused (praegu Enefit Kaevandused) - andis teada, et allmaakaevanduses on leitud kahe kaevuri surnukeha.

Rohkem kui 15 aastat kaevanduses töötanud läbindajaid Igor Sannikovi (37) ja Nikolai Ivanovi (38) hakati otsima, kui nad õhtul vahetuse lõppedes maa alt välja ei tulnud. Nende vahetus algas hommikul kell 8 ja lõppes samal päeval kell 17.30. Juba toona oletati, et mehed võisid gaasi tõttu surra.

Prokurör palus kõik kolm kohtualust süüdi mõista töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramise eest, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm.