Kaevurite ja energeetikute ametiühing süüdistab oma juhti 426 000 euro omastamises

Ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson kommenteeris, et tegu on kahetsusväärse juhtumiga. "Me saime sellest teada paar kuud tagasi, septembri algul. Keskliidul siin suuremat rolli pole, kui et meid informeeriti ja andsime nõu, kuidas asja lahendada. Iseenesest on see ametiühingu liikmete otsustada, kuidas nad oma raha ja reserve kasutavad ja nii kestiski see investeerimistegevus pikka aega, teatud aja ka edukalt. Nüüdseks peaks olema olukord lahenduse leidnud," selgitas Peterson.