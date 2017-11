Kadunuks jäänud 19-aastast Johannest hakatakse sonaritega otsima Pärnu jõest

Alates 29. oktoobrist kadunud olnud 19-aastast Pärnu noormeest Johannest hakatakse otsima sonariga Pärnu jõest. Paralleelselt jätkab politsei info kogumist Johannese liikumise kohta.

Pärnu linna piirkonnavanema Karin Uibo sõnul on politsei sel nädalal kontrollinud nädalavahetuse jooksul laekunud kahte vihjet Johannese võimaliku liikumissuuna kohta.

"Ühe vihje kohaselt nägid rannarajoonis asuvas majutusasutuses peatunud kliendid oma toa aknast meres tumedat kogu ja seostasid seda kadunud Johannesega. Politsei käis saadud infot kontrollimas, kirjeldatud piirkonnast midagi ei leitud. Teise vihje kohaselt nähti Johannest liikumas Raekülas Olevi tänaval asuva poe juures, kuid seegi info ei leidnud kinnitust," sõnas Uibo.

Lisaks on politsei turvakaamerate salvestisi analüüsides kaardistanud Johannese võimalikku liikumistrajektoori ööklubist lahkumisest alates. Näiteks on Hommiku tänavaga ristuvat Pikka tänavat võimalik ületada nii, et inimene ei jää kaamerate vaatevälja.

"Seetõttu vaatasime üle nende kaamerate salvestised, mis jäid teisele poole seda tänavat Pärnu kontserdimaja ümbrusesse. Pärnu kontserdimaja kaamera salvestis näitab inimese liikumist, kelle tuleku suunda ei ole võimalik tuvastada. Salvestisel on aga kehv kvaliteet ja kuigi eksperdid seda parandasid, ei ole ka peale seda võimalik tuvastada, kas seal liikus Johannes," lias Uibo.

Üle on kontrollitud ka Tallinna maantee ristmikul asuva kaamera salvestis, millele Johannes peale pole jäänud. See ei välista siiski võimalust, et Johannes võis Tallinna maantee ristmiku ületamiseks kasutada kaamera vaatevälja mitte jäävaid teid.

Johannese telefon oli viimati ühenduses Kana tänaval asuva mastiga, mille leviala ulatub üle jõe vähemalt Laia tänavani. Kuna kontserdimaja juures olev kaamera näitab seal inimese liikumist ja Tallinna maantee ristmikul asuva kaamera vaatevälja Johannes jäänud ei ole, siis otsustas politsei täna kontrollida sonariga Pärnu jõge. Paralleelselt jätkatakse teabe kogumist, et saada infot Johannese liikumise kohta.

Johannest nähti viimati 29. oktoobri öösel, mil ta lahkus Pärnus Hommiku tänaval asuvast meelelahutusasutusest. Mehe telefon on välja lülitatud, mistõttu ei ole võimalik temaga kontakti saada ega positsioneerimisega tema asukohta välja selgitada.

Johannes on umbes 170 cm pikk, tumepruunide lühikeste juustega ja keskmise kehaehitusega. Seljas võib tal olla valgete triipudega must kampsun, heledad teksapüksid ja jalas tumepunased tennised.

Kõigil, kes on Johannest pärast 29. oktoobrit näinud või omavad muud infot tema liikumise või võimaliku asukoha kohta, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.

Viimased turvakaamera pildid Johannesest ööklubis.

Johannese otsingud 1. novembril