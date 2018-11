Kadunud Soome ametiühingutegelase surnukeha leiti Miiduranna sadamast

16. oktoobril märgati Miiduranna sadamas sadamakai vahetus läheduses kivide vahel tugevate lagunemistunnustega surnukeha. Tänaseks on DNA ekspertiis andnud kinnituse, et tegemist on mullu novembris Tallinnas kadunud 1963. aastal sündinud Soome kodaniku Ariga, teatas Põhja prefektuur, teatas Põhja prefektuur.

Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit kinnitab, et politsei viis läbi hulga tegevusi saamaks teada, kus mees liikus ja kellega suhtles vahetult enne kadumist. „Täna on keeruline öelda, mis viis mehe surmani. Meil ei ole lõplikku kindlust selles osas, miks, kuidas ja millistel asjaoludel mees vette sattus. Kohtuarsti kinnitusel ei ole võimalik täpset surma põhjust määrata, sest surnukeha on vees pika aja jooksul tugevalt kahjustada saanud. Siiski andis surnukeha leidmine meile võimaluse varasemad toimingud ning versioonid üle vaadata. Kahe päeva jooksul oleme kogu juhtumiga seotud info üle kontrollinud ja surma põhjus on veel ebaselge. Suhtleme Soome kolleegidega ning juhul, kui uut infot laekub, saame surma asjaolusid täiendavalt selgitada,“ ütles Saarniit.

Mees lahkus mullu 24. novembril kell 22.28 üksinda Kochi Aitadest ning kõndis lähedalasuva ööbimiskoha suunas. Kadumise hetkel alustas Eesti politsei mehe otsinguid. Otsingute raames kontrollisid politseinikud mehe ööbimiskohta Tallinnas ning tema viimaseid teadaolevaid liikumisteid linnas. Mehe pilti näidati meelelahutusasustuste ja söögikohtade töötajatele, juhuks kui keegi on meest näinud. Politseinikud kontrollisid ka laevade reisijate nimekirju, veendumaks, et ta ei ole Eestist lahkunud.