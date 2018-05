Kadunud politseinikut pole mitmekümne otsija, helikopteri ja drooni kaasamise kiuste siiamaani leitud

Lisaks ulatuslikele maastikuotsingutele on politseinikud läbi vaadanud väga suures mahus ühistranspordi ja Tallinna linnaruumis olevate valvekaamerate salvestisi, et kaardistada Mareki võimalik teekond Balti jaamast 23.04.2018.

"Paralleelselt sellega oleme teinud päringuid ning analüüse, et saada aimdust tema käitumise põhjuste ning motiivide kohta. Samuti oleme suhelnud lähedastega ning kontrollinud üle kõik kodanike saadetud vihjed. Paraku ei ole meie senised tegevused Mareki asukoha tuvastamiseni viinud," möönis Piirimägi.

44-aastane Marek on heleda peaga, umbes 180 sentimeetrit pikk ja tugevama kehaehitusega. Tal võib seljas olla tume jope ning tumedad jalanõud.

Kõigil, kes on Marekit näinud, palub politsei sellest teada hädaabinumbril 112. Lisaks paluvad korrakaitsjad teada anda, kui märkate metsa vahel mingile inimtegevusele viitavaid jälgi.

Kadunud politseinik Marek Foto: PPA