Kadunud politseiniku operatsioonis keskendutakse Aegviidule, otsingud Suurupis lõpetati

Politsei Lääne-Harju jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimäe sõnul on kadunud 44-aastase relvastatud politseinik Mareki otsingud Suurupis lõpetatud ja operatsioon keskendub Aegviidu piirkonnale.

"Praeguseks oleme teinud kindlaks, et Marek viibis esmaspäeva õhtul kella 17.44 paiku Balti jaamas," andis Piirimägi teada. Teadaolevalt suundus Marek sealt Aegviidu poole.

Piirimäe sõnul jätkatakse otsingutega Aegviidu kandis ja samuti tegeleb politsei edasi kodanikelt tulnud info kontrollimisega.

Esmaspäeval kadunud politseiniku otsingutega alustati eile, mil politsei helikopteri, droonide abil Suurupi poolsaart läbi kammis. Politsei kontrollis maastikuotsingute käigus läbi metsatukad, piirkonnas asuvad katakombid, paadiga sõideti läbi ka Suurupi rannikuäärne ala. Samuti käis politsei läbi tanklaid ja poode ning küsitles ukselt uksele käies kohalikke elanikke.

Kella 16 kuni kella 20 toimunud otsingutel osales eile ligi poolsada politsinikku, kellest paljud võtsid otsingutest osa vabatahtlikult. Täna hommikul alustati otsingutega Harjumaal Suurupis uuesti, samuti laiendati pärast vihjet, et Marekit on nähtud rongiga suundumas Aegviidu poole, operatsiooni Aegviidu kanti. Natuke pärast kella pool kolme tuli teade, et otsingud Suurupis on lõpetatud.

Suurupis elav Marekit ei ole esmaspäeva õhtust enam nähtud. Tema telefon on välja lülitatud. Eile teatas Mareki naine sellest ka politseile. Mareki auto on jätkuvalt kodumaja juures.