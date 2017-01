Kadunud olnud 14-aastane Katrin tuli koju tagasi

Teisipäeva, 24. jaanuari hommikul lahkus 14-aastane Katrin oma elukohast Tallinnas Vikerlase tänaval ja pidi minema kooli. Koolitundidesse neiu aga ei jõudnud, seega otsis politsei teda ka meedia vahendusel taga. Hommikul teatas PPA, et Katrin tuli ise koju tagasi ja temaga on kõik korras.

Katrini vanemad ja ka politseinikud üritasid enne neiuga telefonitsi ühendust saada, kuid kõnedele ta ei vastanud.

Katrin on ka varem kodust lahkunud nii, et tema asukoht on lähedastele mõnda aega teadmata, teatas PPA.