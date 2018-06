Kaasliikleja teate põhjal pidas politsei kinni joobes veokijuhi, kellele esitati kuriteokahtlus

Foto on illustratiivne

Eile pidasid politseinikud Tartu lähedal kinni joobes veokijuhi, kelle vingerdav sõidustiil kaasliikleja tähelepanu oli pälvinud. Juhile esitati kuriteokahtlus.

Teatele reageerinud politseipatrull märkas kirjeldusele vastavat veokit ning andis sellele peatumismärguande. Veoki teel hoidmisega ametis olnud veoauto juht aga peatumismärguandele ei reageerinud ja jätkas rahulikult sõitu.

Raske masina hoo pani raugema politseinike pingutusi märganud teine veokijuht, kes aeglustades sundis tema taga liikunud Kamazi pidurdama. Politseinikel õnnestus seejärel ohtlikke manöövreid teinud Kamaz Tallinn-Tartu maanteel natuke enne Tartut tee ääres peatada ning selle juhi kontrollimisel selgus, et veoauto roolis oli 46-aastane joobes Venemaa Föderatsiooni kodanik. Ta kõrvaldati juhtimiselt, peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetati otsejoones arestikambrisse.

„Kinnipidamisel tunnistas mees, et oli eelneval ööl ära joonud mitu pudelit lahjat alkoholi, maganud ühe peatäie ning arvanud hommikul end sõidukõlbulik olema," selgitas juhtunu tagamid Tartu patrulltalituse juht Alvar Pähkel. "Paraku vedas mehe kõhutunne ja terviseseisund teda alt ning ta istus raske täislastis masina rooli joobnuna. See otsus ühe kutselise juhi poolt on võrdväärne tahtlikult sooritatud kuriteoga ja sellele ei ole mingisugust õigustust,“ märkis Pähkel.