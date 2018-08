Kaasliikleja surnuks sõitnud endine ralliäss ähvardas eelneval päeval naabrinaist! Politsei käis kohal ja kuulas kannatanu üle

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kristina Kostina ütles Delfile, et 27. augustil sai politsei väljakutse selle kohta, et Pedaspea külas ähvardab mees oma naabrit, 34-aastast naist. "Patrull jõudis sündmuskohale, selleks ajaks oli kohal naine, naabrimees oli lahkunud. Naine kuulati kannatanuna üle, lisaks tegid politseiametnikud ära teised vajalikud menetlustoimingud. Samuti selgus, et kannatanu suhtes ei olnud vägivalda kasutatud," selgitas ta.

Naabrimehe näol oli tegu 35-aastase Tammekaga, kes aastate eest kogus tuntud lootustandva rallisõitjana. Delfile viitas üks kohalik elanik, et Tammeka oli ka tol õhtul purjus ning jõi koos oma sõpradega. "Kuna hetkel on tegu sõna-sõna vastu olukorraga ning 27. augustil ei olnud kohapeal võimalik saada täit selgust toimunust, siis jätkub asjaolude selgitamine ja tõendite kogumine. Selleks on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb ähvardamist," märgib Kostina.

Järgmise päeva õhtul sõitis Tammeka Kuusalu-Leesi teel mikrobuss Mercedes-Benziga. Esialgsetel andmetel kaotas ta Mercedese üle kontrolli ja sõitis vastu Hyundaid, mis ootas kõrvalteel parempööret.

Hyundais olnud kaasreisija, 64-aastane naine sai kokkupõrke tagajärjel surma, tema kõrval istunud autojuhi viis kiirabi haiglasse. Mercedest juhtinud Tammeka otsustas aga abi kutsumata sündmuskohalt põgeneda.

Tammeka tabati ligi tund aega hiljem politseikoera abiga sündmuskohast paari kilomeeetri kaugusel metsas. Esialgsetel andmetel oli mees tarvitanud ka alkoholi ning tema joove oli suurem kui 1,5 promilli. Politseinikud pidasid ta kuriteos kahtlustatavana kinni ja viisid jaoskonda.

Kostina kinnitas, et täna võeti Tammeka kohtu loal vahi alla kuni kaheks kuuks.