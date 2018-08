KAART | Süsimust statistika: tänavu on Eestis iga paari päeva tagant hukkunud liikluses inimene

Selle aasta seitsme kuuga on liikluses hukkunud juba sama palju inimesi, kui mullu terve aastaga. Panime kokku kurva kaardi liiklusõnnetustest, mis on juhtunud tänavu seisuga 31.07.2018.

Viimasel kahel kuul on Eesti liikluses iga kolme või nelja päeva tagant hukkunud mõni inimene. Juuni ja juuli jooksul hukkus kokku 19 inimest ning august seisab alles ees.

Avariide arv on kasvanud kõigis rühmades: jalakäijad, jalgratturid, mootorrattad, sõiduautojuhid, veoautojuhid ja ühissõidukijuhid. Võrreldes eelmise aastaga on liiklusõnnetuste arv kasvanud 8%, vigastatuid on 10% ja hukkunuid 45% enam.