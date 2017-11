Justiitsminister Reinsalu andis vanglateenistusele korralduse kontrollida, kas sarivägistaja ohtlikkuse hindamise metoodika on ikka pädev

Urmas Reinsalu vasakul, Eero Pesur paremal all

Justiistminister Urmas Reinsalu teatas täna, et laseb üle kontrollida, kas neli naist vägistanud Eero Pesuri ennetähtaegset vabastamist toetav eksperthinnang on ikka adekvaatne.

„Kui kuulsin täna ajakirjandusest nimetatud sarivägistaja ennetähtaegse vabastamise menetlemisest, andsin konkreetses juhtumis vanglateenistusele korralduse viia läbi kontroll, kas antud isiku puhul on õigesti kohaldatud ohtlikkuse hindamise metoodikat," sedastas Reinsalu.

Reinsalu ütles ka, et peab vajalikuks analüüsida, kas see metoodika on seksuaalkurjategijate ohtlikkuse hindamisel adekvaatne. "Kavatsen järgmisel nädalal arutada riigi peaprokuröri ja vanglateenistuse juhiga, milline peab olema õiguspoliitiline liin soovituste kujundamisel isikute ennetähtaegse vabastamise kohta," ütles ta.

Reinsalu sõnul tuleb kõrgohtlike kurjategijate vastu rakendada karistuslikke meetmeid, mis on adekvaatselt seotud kuriteo olemusega.

"Ühiskonna õiguspoliitiline hinnang korduvatele seksuaalkurjategijatele peab olema tugev. Ministeeriumis on töös ohtlike kalduvuskurjategijate kohtlemist puudutav eelnõu, millega tulevikus nähakse ette retsidiivsetele vägistajatele kohustuslik käitumiskontroll," teatas Reinsalu.

Esmaspäeval kirjutas Delfi, et Tallinna vangla toetab nelja vägistamise eest vangis istuva Eero Pesuri ennetähtaegset vabastamist. Vangla toetus põhineb suuremahulisel riskihindamisel, mille kohaselt peetakse Pesuri uue kuriteo toimepanemise tõenäosust väikseks.

Justiitsministeeriumi taasühiskonnastamise talituse nõunik Linda Paap ütles Delfile eile, et vanglapoolne toetus ennetähtaegseks vabastamiseks põhineb vangi uue kuriteo toimepanemise riskide hindamise tulemusel.

Kinnipeetava uue kuriteo toimepanemise riske hindab kinnipeetavale määratud kontaktisik. Peale hinnangute andmist arvutab riskihindamissüsteem vastuste pinnalt tunnused ning esitab uue kuriteo ning uue vägivaldse kuriteo toimepanemise tõenäosuse järgneva kahe aasta jooksul ning seksuaalkuritegude puhul retsidiivsusmäära viie aasta jooksul.

Paabu sõnul kujuneb tingimisi ennetähtaegse vabastamise toetus retsidiivsusmäärade ja kõrgeima ohutaseme koosmõjul. "Vabastamist toetatakse madalama retsidiivsusmäära ja madalama ohutasemega kinnipeetavate puhul," teatas Paap.