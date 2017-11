Justiitsminister korruptsioonist omavalitsustes: väiksemad slikerdamised on asendunud peidetud kuritegevusega

2/3 uuritud kohalikest omavalitsustest ja nende ühingutest rikkusid korruptsioonivastast seadust, selgus tänavu avaldatud riigikontrolli auditist.

„Viimasel ajal on ilmnenud rida juhtumeid, mis oma mastaabilt näitavad seda, et me oleme primitiivse korruptsiooni tasandilt jõudnud sügavama peitkuritegevuseni. Selle tõkestamise on uurimisasutused võtnud prioriteediks,“ rääkis [justiitsminister Urmas] Reinsalu.

Kuidas saaks siis ohjata korrumpeerunud omavalitsusjuhte ja -töötajaid? Reinsalu pakkus välja mitu praktilist lahendust, sealhulgas muuta kohalikes omavalitsustes kohustuslikuks siseaudiitori ametikoht, mis seni on olnud vabatahtlik, ning tõkestada olukordi, kus linnajuhid sirutavad käe kohaliku omavalitsuse kukrusse.

Allikas: Õhtuleht