Jüri Ratas kiidab politsei otsust ohtlik mootorrattur teelt välja rammida

"Politsei teeb oma igapäevast tööd pingelistes olukordades, riskides meie kõigi turvalisuse nimel tihti oma elu ja tervisega," kirjutab peaminister Jüri Ratas Facebookis.

"Ohuolukorras peavad politseiametnikud oma otsused langetama väga kiiresti, võttes arvesse iga juhtumi kõiki asjaolusid ning hoides inimeste turvalisust," lisab ta.

"Antud juhul eiras juhtimisõiguseta mootorrattur suurtel kiirustel pika aja jooksul politsei peatumismärguannet, seades ohtu nii enda, oma kaasreisija kui ka kõigi süütute möödujate elud. Politsei pidi võtma vastu operatiivse otsuse ohtliku situatsiooni lõpetamiseks ja see neil ka õnnestus. Tunnustan politseid otsustava sekkumise eest, mis hoidis ära rängemad tagajärjed. Situatsiooni tekitamise ning enda ja süütute inimeste eluga riskimise eest vastutab täielikult ohtlikult käitunud mootorrattur, kes peab tegema juhtunust tõsised järeldused."

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid sõnas, et politseinikud, kes peatasid kihutava mootorratta väärivad tunnustust ning kriitika politseiriigist on täiesti arusaamatu. "Kihutav ja politsei eest põgenev lubadeta juht on ohuks mitte ainult endale ja kaassõitjale, vaid kõigile kaaslinlastele. Tema peatamine oli vajalik ja ma tunnustan mitte ainult poliitikuna, vaid ka isana politseiametnikke väga selle eest," ütles Karilaid. Ta lisas, et politsei on hästi treenitud ja väljaõpetatud sellisteks olukordadeks ja kiitust väärib politseinike sellekohane õpe.

Ööl vastu laupäeva ajas politsei Tallinnas taga mootorrattaga kiirust ületanud ja põgenenud paari, kes lõpuks politseiautoga pikali rammiti. Mootorratast juhtinud Andre Rider teatas laupäeva õhtul sotsiaalmeedias, et tal on piinlik ja ta tunneb end süüdi, kuid peab politsei käitumist mõtlematuks ja ohtlikuks.