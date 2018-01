Julmal viisil tuttava tapnud noormees mõisteti üheksaks aastaks vangi

Harju maakohus tunnistas tänase otsusega süüdi Kirill Kopeikini süüdi piinaval või julmal viisil tapmise toimepanemises ning määras talle karistuseks üheksa aastat vangistust, teatas Harju maakohus.

Delfi kirjutas juba oktoobris, kuidas süüdistuse kohaselt viibis Kopeikin eelmise aasta 26. mail koos kannatanuga Paldiskis Rae tänaval asuvas korteris, kuni nende vahel tekkis tüli. Mõlemad mehed läksid õue, kus Kopeikin lõi ohvrit kiviga pähe.

Löögi tagajärjel kaotas kannatanu teadvuse ning kukkus maha. Sellele vaatamata jätkas süüdistatav maas lamava kannatanu löömist rusikate ja jalgadega. Vigastada saanud mees viidi haiglasse, kus ta suri 6. juulil.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul selgitasid kriminaalpolitseinikud koheselt välja kuriteos kahtlustatava, keda hakati koheselt ka otsima. "Raskete kuritegude avastamisel on esimesed tunnid kõige tähtsamad. Väikesele linnale omaselt levis üsna pea kohalike elanike seas jutt, et politsei otsib taga kohalikku 19-aastast Kirilli. Oli selge, et noormees varjab end ja on abi saamiseks pöördunud sõprade poole," sedastas Tambre.

Kopeikinile määratud vanglakaristust suurendati talle eelmise aasta veebruaris mõistetud ärakandmata kaistuse võrra, milleks oli kaks kuud ja neli päeva. Karistusaja algust arvestati tema kinnipidamise ajast- 28. maist 2017. aastal.

Kannatanu kasuks mõsteti Kopeikinilt välja veel 226,95 eurot ning mittevaralise kahjuna 3500 eurot. Samuti mõisteti noormehelt välja menetluskuludena 3679,05 eurot.

Apellatsioonkaebuse esitamise soovi korral tuleb noormehel apellatsiooniteade kohtule esitada 7 päeva jooksul. Apellatsioonkaebuse võib Tallinna Ringkonnakohtule esitada 15 päeva jooksul.