Juhusliku vastutulija tapnud noormees oli tänaseni sotsiaalmeedias aktiivne ja hoidis oma kontol pilte, kus kannab ohvri dresse

Juhusliku vastutulija tapnud, oma tegu filminud, sellega sotsiaalmeedias sõprade ees hoobelnud ja ohvri dressides kooli läinud 17-aastane noormees, kes kannab vanglas üheksa-aastast karistust, oli veel hiljuti oma Instagrami kontol aktiivne.

Magnuse Instagrami konto suleti täna kella 11 paiku, kuid Delfil õnnestus veel enne seda näha, mida noormees rohkem 1400 jälgijale jagas.

Palju küsimusi tekitab fakt, et noormehe sotsiaalmeediakontol olid veel rohkem kui aasta pärast tapmist ja sellega sotsiaalmeedias hooplemist kõigile avalikult nähtaval profiilifoto ja mitu teist pilti, kus Magnus kannab ohvrilt võetud dresse.

Veel erakordsem on aga see, et noormehe konto koos vastuoluliste fotodega polnud lihtsalt avatuks ununenud, vaid Magnus oli tänaseni Instagramis aktiivne. Sellest andis tõestust viimane foto, mis oli üles laaditud alles käesoleva aasta jaanuari lõpus.

Rusikalöögiga teadvusetuks ja 11 noahoobiga teise ilma

Eilne ETV saate "Pealtnägija" avalikustas, kuidas Paldiskis elanud noormees Magnus tappis 29. oktoobril 2016 juhusliku vastutulija, filmis oma tegu, hooples sellega sotsiaalmeedias ja läks ohvri dressides kooli.

Keegi sõpradest politseile juhtunust ei teatanud, info jõudis korrakaitsjateni hoopis sotsiaalmeedia vestluse juhuslikult avastanud lapsevanema kaudu.

Laupäev, 29. oktoober 2016 – Paldiskis elav 17-aastane Magnus koos teiste enamasti alaealiste sõpradega tuli ühe täisealise tuttava juurest kodupeolt. Südaöö paiku vajus napsitanud noorte kamp laiali ja igaüks suundus oma koju. Enda sõnul kaks-kolm jooki teinud Magnus võttis aga ette väikese ringi ja kohtus Adamsoni tänaval toidupoe lähedal 50-ndates mehega. Magnus küsis silmnähtavalt vindiselt vastutulijalt enda sõnul suitsu. Adidase dressides võõras keeldus ja poiss läks endast välja. Üllatuslikult otsustas ta järgnevat ise filmida.

Klipi pikkus oli vaid üheksa sekundit, aga selgelt oli aru saada, kuidas Magnus, telefon ühes käes, meest lõi mispeale ohver langes teadvusetult maha. Sellega video lõppes.

Löönud mehe nokauti, tegi nooruk abitust ohvrist pilti, aga sellega asi ei piirdunud.

"Siis ta lohistas teda kõrvale asuvasse võsasse. Võttis tal seljast Adidase dressid, dressipluusi ja dressipüksid, et need endale võtta," ütles vanemprokurör Saskia Kask.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Roger Kummi sõnul hakkas ohver dressipluusi ära võttes teadvusele tulema ja see segas Magnust, mistõttu ta pussitas ohvrit. "Täpsemalt lõi teda 11 korda noaga," sõnas Kumm.

Prokuröri sõnul postitas Magnus grupile pikali löödud kannatanust ka fotod, mille juures oli ärpleva ja hoopleva sõnumi. "Ja selle üle seal siis sotsiaalmeedia grupis arutati, aga keegi kuskile ei teatanud, ei rääkinud ei vanematele, rääkimata siis politseile teatamisest või midagi sellist," nentis Kask.

Magnus jagas järgmisel päeval oma avalikul Facebooki kontol uudist eelmise öö mõrvast, pani selga needsamad Adidase dressid ja läks sõbraga pildistama. Surnud mehe dressidega fotost sai veel samal päeval tema profiilipilt sotsiaalmeedias. Nende dressidega kavatses ta ka järgmisel päeval kooli minna.

Esmaspäeva hommikul oligi sama seltskond koolis ja Magnusel seljas samad Adidase dressid. Selleks hetkeks sai aga politsei olulise juhtlõnga. Ametlikult oli tegu anonüümse vihjega, aga „Pealtnägija” andmetel ühe lapsevanemaga, kes nädalavahetuse veebivestlusele ja piltidele oma lapse kontol peale sattus.

Esmaspäeval, 31. oktoobril peeti Magnus pärast koolipäeva kinni ja otsiti läbi tema kodu.

Poisile tehti kohtueelses menetluses ka psühhiaatriline ekspertiis, mis kinnitas, et Magnus on vaimselt terve ja võimeline endale oma tegevusest aru andma. Mullu märtsis mõistis kohus toona 17-aastase noormehe üheksaks aastaks vangi.