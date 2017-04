Juhtiv riigiprokurör: Savisaare kriminaalasja istungi algus sõltub talle määratud kohtuarstliku ekspertiisi valmimise ajast

Edgar Savisaare kriminaalasja kureeriva juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse sõnul sõltub kriminaalasja kohtuliku arutamise avaistungi aeg kohtuarstliku ekspertiisi valmimise ajast.

„Kriminaalasja kohtuliku arutamise avaistung on planeeritud 12. juunile, kuid see sõltub jätkuvalt Edgar Savisaarele kohtu poolt määratud kohtuarstliku komisjoniekspertiisi valmimise ajast,“ sõnas riiklikku süüdistust kohtus esindav juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

„Tänane kohtumäärus kinnitas, et süüdistusakt vastab kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud nõuetele ning kõnealuse kriminaalasja prokurörina loodan, et asjassepuutuvad isikud teevad kõik endast oleneva ning me saame kriminaalasja kohtuliku arutamisega plaani järgi alustada,“ lisas prokurör.

Harju maakohus koostas täna kohtu alla andmise määruse Tallinna kahe linnajuhi, Eesti Keskerakonna ja viie ettevõtja kriminaalasjas.

Kohtumäärusega ametist kõrvaldatud Tallinna linnapead Edgar Savisaart täna kohtu alla ei antud, kuna tema osas tuleb esmalt kontrollida, kas esineb alus menetluse lõpetamiseks või mitte.

11. aprillil määras kohus selle väljaselgitamiseks talle kohtuarstliku komisjoniekspertiisi. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut peab kohut teavitama orienteeruvast ekspertiisiakti valmimise ajast esimesel võimalusel. Kohus võtab Savisaare kohtu alla andmise võimalikkuse üle seisukoha pärast eksperdiarvamuse saamist, teatas Harju maakohtu pressiesindaja.