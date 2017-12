Jõuluaegne peks koduseinte vahel. Paari päevaga palus abi 144 ohvrit

Paraku kaasneb pühadega sageli stress ja pinge. Kahetsusväärselt paljud sõnelemised kodudes lõppevad ka vägivallaga: rünnatakse oma lähedasi ja sageli võetakse appi ka tühjad klaaspudelid või isegi ahjuroop.

Tänavu registreeriti perioodil 24-26 detsember keskmiselt poolsada lähisuhtevägivalla juhtumit päevas. Kokku jõudis politseisse lausa 144 perevägivallaga seotud intsidenti.

Võrreldes möödunud aastaga registreeriti koduvägivalla juhtumeid vähem. Kui toona sai politsei keskmiselt 56 teadet päevas, siis tänavu oli number mõnevõrra väiksem: keskmiselt 48 intsidenti päevas. Viimase viie aasta jooksul on koduvägivalla juhtumite arv olnud kõrgeim 2015. aastal, kui korrakaitsjad kutsuti peretülisid lahendama keskmiselt 62 korda päevas.

Pühade perioodil 87 infot lähisuhtevägivalla kohta. Ühtepidi hea, et see info on meieni jõudnud ja hetkeks on vägivald läbi, teisalt äärmiselt kurb, et kodud pole alati turvalised.