Jõugujuht Assar Paulus soovib vanglast vabaneda: vanglas veedetud aeg on teinud mind paremaks. Olen veendunud, et hea võidab kurja

Täna toetas prokuratuur kuritegeliku autoriteedi Assar Pauluse soovi ennetähtaegselt vanglast vabaneda.

Lisaks Pauluse kaitsjatele toetas tema vabastamist ka prokuratuur, mis leidis, et Paulus võiks peale vabastamist olla elektroonilise järelvalve all ja käia kriminaalhooldaja juures, kirjutas venekeelne Delfi.

Pauluse praeguseks elukohaks oleva Viru vangla hinnangul on oht, et ta sooritab peale vabanemist uue kuriteo, 12-18 protsenti. Vanglas peetakse teda "eriti ohtlikuks" isikuks. Vanglas rikkus Paulus pidevalt korda, keeldudes kümnel korral tööst. Viimase karistuse sai ta 21. augustil, kui ta ei allunud vangla juhtkonna nõudmisele asuda tööle koristajana. Selle eest karistati teda 25-päevase kartsaga.

Kaitsjad ütlesid, et "süstemaatiline mitteallumine" puudutas vaid tema keeldumist tööst. Kaitsjate sõnul ei saanud ta tööd teha objektiivsetel põhjustel, haige selja tõttu, mistõttu karistused on vaieldavad.

Seljahädade tõttu on Paulus käinud ka Tartu Ülikooli kliinikumis, kus arstid püstitasid küsimuse operatsiooni vajadusest.

Pauluse vabastamise kasuks rääkis kaitsjate sõnul toetav perekond ning see, et teda on ootamas 1100-eurose kuupalgaga töökoht.

Paulus ütles, et vabaduses tegeleks ta oma tervisega ja oleks heaks eeskujuks oma 11-aastasele pojale ja kinnitas, et vangla on teda paremaks teinud. "Austatud kohus, vanglas veedetud aeg on teinud mind paremaks. Olen veendunud, et hea võidab kurja," ütles Paulus ja teatas, et soovib astuda Tartu Ülikooli teoloogiateaduskonda.

Otsuse teeb kohtunik esmaspäevaks. Sama asja arutamine oli plaanis ka 8. novembril, aga siis lükati see edasi.

Harju maakohus tunnistas Assar Pauluse süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises, ühendusega korduvas väljapressimises, dokumendi, pitsati ja plangi võltsimises ning kasutamises.

Assar Paulus mõisteti eelmisel aastal seitsmeks aastaks vangi. Enne süüdimõistmist oli Paulus juba kaks aastat eeluurimise ajal vangis istunud.

Lisaks sellele mõisteti Paulus eelmisel aastal ühes teises kohtuasjas süüdi suuremahulises narkoäris.