Joomingu käigus isa tapmises kahtlustatav võeti vahi alla

Kolmapäeval leiti Tallinnas Õismäe tee kortermaja korterist eaka mehe ja naise surnukehad. Kuriteos kahtlustatavana võeti samal päeval kinni surnud inimeste poeg, kelle kohus võttis täna vahi alla.

Kolmapäeval leidsid vihje peale korterisse läinud politseinud sealt 74-aastase mehe ja 73-aastase naise surnukehad. Mehel olid nii peksmisjäljed kui noavigastused, naise surnukehal väliseid vägivallatunnuseid ei olnud.

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina sõnul oli naine voodihaige inimene ja tema surma täpset põhjust alles tuvastatakse. Mehe osas on uurijad hetkel seisukohal, et tema surm saabus kuriteo toimepanemise tagajärjel. „Praeguseks kogutud andmetel on alust kahtlustada kuriteo toimepanemises naise ja mehe poega, 47-aastast meest, kes peeti kinni sündmuskohal. On alust arvata, et poeg ja isa tarbisid koos mitu päeva järjest alkohoolseid jooke. 13. detsembril tekkis meeste vahel isiklike suhete pinnalt sõnavahetus, mille käigus hakkas poeg isa peksma ning lõpuks haaras ta noa, millega lõi mitmel korral isa. Saadud vigastustesse suri isa sündmuskohal.”

Põhja ringkonnaprokurör Natalia Miilvee sõnul taotles ta kahtlustatava uurimise ajaks vahi alla võtmist, sest mees on ettearvamatu käitumisega ja pole välistatud, et ta paneb toime uusi kuritegusid. „Ilmselgelt on kahtlustatavana kinnipeetud mees alkoholisõltuvuses. Selles olukorras on prognoositav, et alkoholisõltlasena võib mees, kes seni elas vanemate kulul, vabaduses hankida endale alkoholi võõraste inimeste arvelt. Taolise isiku käitumine on prognoosimatu ja ettearvamatu, alkoholi hankimisel on alust oodata temalt mistahes käitumist, s.h uute kuritegude toimepanemist.”

Kriminaalmenetlus on alustatud karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb tapmist. Kohtueelset menetlust viib läbi Põhja prefektuur.