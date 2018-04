Joobes mees tegi Võru toidupoele pommiähvarduse

Täna pärastlõunal laekus häirekeskusele ärev teade, et Võru linnas Pikal tänaval asuvas A1000 marketis ähvardas joobes mees, et tal on pomm.

"Täna kella 14.30 ajal teatati häirekeskusele, et Võru linnas Pikal tänaval sisenes A1000 marketisse keskealine joobes ja räuskav mees, kes teenindajapoolse korrale kutsumise peale väitis, et tal on pomm," ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk Delfile.

Seepeale lahkunud mees kauplusest ning võttis suuna Olerexi tankla poole. Loetud minutitega meheni jõudnud politseinikud pidasid mehe kinni.

Kontrollimisel mehe juurest ühtegi ohtlikku eset ei leitud. Raskes joobes 56-aastane mees viidi menetlustoiminguteks jaoskonda. Juhtunu üksikasjade selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetluse.

Võru politseijaoskonna juhtivuurija Margus Puhm ütles, et igasugustesse pommiga ähvardamistesse suhtub politsei täie tõsidusega. "Iga ähvardus võib osutuda tõeseks, mistõttu reageerivad alati neile kõik asjakohased õiguskaitseasutused kõrgendatud tähelepanuga. Esmatähtis on veenduda, et ei oleks ohtu inimeludele. Seejärel tuleb aga kiirelt kätte saada või välja selgitada ähvarduse tegija veendumaks, et edaspidigi ei tekiks ohtu kellegi elule ja turvatundele," ütles Puhm.