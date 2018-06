Joobes juhtimised, kiiruse ületamised ja kelmusekahtlus pole takistanud Taavi Sõnajalal relvaluba saamast ja hoidmast

Kriminalist tegeleb täna Tallinnas Pärnu maanteel toimunud tulistamise asitõenditega Foto: Jaanus Lensment

Taavi Sõnajalal, keda kahtlustatakse täna tüli käigus inimese tulistamises, on politsei kinnitusel kehtiv relvaluba, mis mehe kirjut minevikku vaadates tekitab mõningaid küsimusi. Sõnajalg on olnud kahtlustatav kuriteos ja tal on hetkel viis kehtivat väärteokaristust. Kuid seaduse järgi millestki kinni hakata pole – mehe relvaluba paistab olevat seaduslik.