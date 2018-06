Joobes juhtimised, kiiruse ületamised ja kelmusekahtlus pole takistanud Taavi Sõnajalal relvaluba saamast ja hoidmast

Taavi Sõnajalal, keda kahtlustatakse täna tüli käigus inimese tulistamises, on politsei kinnitusel kehtiv relvaluba, mis mehe kirjut minevikku vaadates tekitab mõningaid küsimusi. Sõnajalg on olnud kahtlustatav kuriteos ja tal on hetkel viis kehtivat väärteokaristust. Kuid seaduse järgi millestki kinni hakata pole – mehe relvaluba paistab olevat seaduslik.

Relvaluba annab Eestis välja politsei- ja piirivalveamet. Relvaseaduse järgi peab inimene selleks esitama vajalikud dokumendid, läbima eksami ja ei tohi esineda loa väljaandmist välistavaid asjaolusid. Neid asjaolusid on terve rida – näiteks ei tohi isik olla kriminaalkorras karistatud, olla väärteo korras karistatud joobes juhtimise eest, olla väärteo korras karistatud narkootilise aine tarvitamise, valdamise või omandamise eest ega ka siis, kui isik on kriminaalmenetluse raames tunnistatud kahtlustatavaks või süüdistatavaks, kuid menetlus on tema suhtes lõpetatud näiteks avaliku huvi puudumise tõttu või kui süü pole liiga suur.

Kuid need asjaolud välistavad relvaloa vaid siis, kui tegu on kehtivate karistustega või kuni kohustused pole täidetud. Ka see, et inimene on kuriteos kahtlustatav olnud, pole automaatselt välistav asjaolu - aastaid tagasi tegi riigikohtu põhiseaduskolleegim otsuse, et sel juhul tuleb kaaluda konkreetset isikut ja konkreetset kuritegu - näiteks korruptsioonikuriteos kahtlustatav ei pruugi olla sedavõrd ohtlik, et võtta temalt põhiseaduslik õigus ennast kaitsta.