Joobes ja juhiloata mootorrattur pandi pooleks kuuks arestimajja

Esmaspäeva hilisõhtul, 19. juunil peatas politseipatrull Kohtla-Järvel Pärna tänaval liikunud motoorratta. Juht oli joobes ning tal puudus vastava kategooria juhtimisõigus. Eile määras kohus 22-aastasele mehele karistuseks 15 päeva aresti.

Politseipatrull andis mehele peatumismärguande kuna juht ja kaasreisija ei kandnud nõuetekohast turvavarustust ning sõidukil puudusid nõutud registreerimismärgid. Sõidukijuhi kontrollimisel tuvastati mehel väärteoks kvalifitseeruv joove ning lisaks puudus tal ka vastava kategooria juhtimisõigus. Korraga tuvastati neli rasket rikkumist.

Mees toimetati menetlustoimingute läbiviimiseks Jõhvi politseijaoskonda ning kohtuistungit ootas ta arestimajas, kuhu ta ka kohtu poolt määratud karistust kandma jääb.

Jõhvi politseijaoskonna menetlusteenistuse nooremuurija Alina Reškina sõnul on iga rikkumine inimese enda teadlik valik. " Inimene, kes teadlikult joobeseisundis rooli istub peab valmis olema selle eest ka karistust kandma. Võib öelda, et jaanipühade veetmine arestimajas oli selle noormehe enda otsus," sõnas uurija.

Käesoleval aastal tuvastas politsei autoroolist 2924 joobes sõidukijuhti. Möödunud aasta samal ajaperioodi tuvastati 3396 joobes juhti. "Suur osa liiklusõnnetustest juhtub just alkoholijoobes juhi osalusel. Õnneks on see juht, tema kaasreisija ja kõrvalised isikud pärast hilisõhtust sõitu terved," lisas Reškina.