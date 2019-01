Jõhvi vallas juhtunud liiklusõnnetuses hukkus jalakäija

Foto on illustreeriv.

Jõhvi vallas juhtus täna õhtupoolikul liiklusõnnetus, milles hukkus seni tuvastamata jalakäija.

Politsei sai täna kell 16.18 teate, et Jõhvi vallas Kose külas Aia teel on toimunud liiklusõnnetus.

„Kurvastusega teatan, et hukkunud on seni tuvastamata jalakäija. Töötame hetkel sündmuskohal, et välja selgitada kõik juhtunuga seonduvad asjaolud,“ lausus Ida prefektuuri operatiivjuht Rainet Juuse.

Politsei palub kõigil, kes õnnetuse kohta midagi teavad, sellest teada anda häirekeskuse numbril 112.

Alustatud kriminaalmenetlust juhib Viru ringkonnaprokuratuur.

Liiklusõnnetuse tõttu oli Jõhvi-Vasknarva tee 3-8 km mõnda aega suletud. Kella 18.40 paiku teatas maanteeamet, et tee on liikluseks taas avatud.