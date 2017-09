Pilt on illustratiivne

Jõgevamaal Puurmani alevikus varastati II maailmasõjaaegne ilma salveta relv.

10. septembri hommikul avastati, et Puurmani alevikus Ülejõe tänaval on sisse murtud eramusse, kust varastati II maailmasõjaaegne ilma salveta relv. Kahju on selgitamisel.

Sündmuse kohta on Lõuna ringkonnaprokuratuuris alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb vargust.