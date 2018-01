Jõgevamaal juhtunud avariis sai raskelt viga turvavööga kinnitamata noormees

Foto: Kenno Soo

Täna hommikul kella 6.55 paiku sai häirekeskus teate, et Jõgeva vallas Kantkülas Jõgeva-Mustvee tee 16. kilomeetril on auto kummuli kraavis. Sündmuskohal selgus, et autost veidi eemal on raskelt viga saanud ja teadvuseta 19aastane noormees. Ta viidi haiglasse. Päästjad otsisid termokaameraga samast piirkonnast ka teisi võimalikke kannatanuid, kuid õnneks enamaid ei olnud, teatas Lõuna prefektuur.