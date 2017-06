Jõgeval kodust lahkunud 11-aastane Arvi leiti üles

Politsei käivitas otsingud selgitamaks eile päeval Jõgeva linnas kodust lahkunud 11-aastase Arvi asukohta, poiss leiti tänu tähelepanelikele linnaelanikele.

"Suur tänu abivalmis ja tähelepanelikele linnaelanikele, kes märkasid poissi ühe toitlustuskoha juures ja andsid sellest kiirelt politseile teada. Poiss viiakse tagasi koju, kuid meie töö sellega ei lõppe. Püüame ühes pere ja lastekaitsega leida parima lahenduse selleks, et laps turvaliselt täiskasvanute hoole all oleks ja üksipäi hulkudes ohtu ei satuks," ütles politseimajor Üllar Sõmera.

Nimelt pole tegu esimese korraga, kus lähedased lapse leidmiseks politseilt abi paluvad. "Ette on tulnud sedagi, et poiss ei veeda ööd oma kodus, kuid politsei kaasabil on ta seni alati kiirelt üles leitud või ise tagasi koju jõudnud," rääkis Sõmera.