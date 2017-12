Jõgeva lähistel sai autode kokkupõrkes viga kaks inimest

Foto on illustreeriv

Maanteeamet teatas, et Jõgevamaal Tartu-Jõgeva-Aravete maantee 44. kilomeetril on liiklus ühel suunal suletud liiklusõnnetuse tõttu. Lõuna prefektuuri pressiesindaja sõnul sai õnnetuses viga kaks inimest.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk ütles Delfile, et kaks kannatanut viiakse sündmuskohalt haiglasse kontrolli.

Õnnetus juhtus seetõttu, et üks auto sõitis teisele peateele ette. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Liiklus oli sündmuskohal mõnda aega häiritud, kuid maanteeamet teatas, et nüüdseks on see taastatud.