Järvamaal toimus suur politseireid. Kui palju juhte tuli roolist kõrvaldada?

Täna kontrollisid Paide politseijaoskonna patrullpolitseinikud ja abipolitseinikud terve päeva jooksul üle Järvamaa sõidukijuhtide kainust. Mitme tunni vältel kontrollisid politseinikud ja abipolitseinikud Järvamaal 1702 sõidukijuhti. Neist viis pidid politseinikud sõidukijuhtimiselt kõrvaldama.

„Kui autojuht pole oma tervislikus seisundis kindel, tasub leida seltskonnas kaine autojuht või lükata sõit edasi, et olla täiesti kindel, et tervislik seisund lubab teil rooli istuda. Seda peab tegema mitte politsei jaoks või kartusest trahvi saada, vaid eeskätt iseenda, oma reisijate ja teiste liiklejate turvalisuse nimel," sõnas Paide politseijaoskonna välijuht Raimond Innos. „Ka kergem joove ja uimasus mõjutavad oluliselt reaktsiooni kiirust ja ümbritseva tajumist. Autojuhtimine on suur vastutus. Kui te pole kindel, et tohite rooli istuda, siis seda ei tohikski teha. Rool ja alkohol ei tohi kokku käia ei pidu- ega argipäevadel".

Sel aastal on joobes sõidukijuhtide süül toimunud üle Eesti 53 liiklusõnnetust, milles on surma saanud kaks inimest ja viga 17. Politseinikud on tänavu kinni pidanud üle 760 alkoholi tarvitanud sõidukijuhi, neist 346 olid joobes. Sellises olekus sõiduki juhtumine on kriminaalkorras karistatav.