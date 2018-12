Järjekordne õnnetus gaasiseadme kasutamisel: Tallinnas viidi haiglasse naine ja kaks last

Kell 19.49 sai Häirekeskus teate, et Kristiine linnaosas Kotka tänaval on ühes korteris pärast sooja vee kasutamist vannitoas tunda gaasilõhna. Kohale jõudnud päästjad tuvastasid korteris kõrge vingugaasitaseme, lülitasid gaasiseadme välja ning tuulutasid ruumid. Kiirabi viis haiglasse kontrolli naise ning kaks last.

Päästeamet tuletab meelde, et gaasilekke tuvastamisel tuleb esmalt avada kiiresti aknad, uksed ja ruum korralikult tuulutada. Võimalikud kannatanud tuleb toimetada värske õhu kätte. Kui keegi põeb vingugaasi mürgituse sümptomeid, nagu peavalu, pearinglus, iiveldus või oksendamine, tuleb kutsuda kohale kiirabi. Välja tuleb lülitada ka kõik gaasikütteseadmed. Samuti tuleb kutsuda kohale kvalifitseeritud tehnik, kes aitab probleemi lahendada, enne ei tohi gaasikütteseadmeid sisse lülitada.