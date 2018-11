Jälle vingugaasiõnnetus: Kohtla-Järvel toimetati haiglasse kolmeaastane laps ja keskealine naine

9. novembril kell 14.13 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa Altserva tänavale, kus kortermaja korteris hakkas tööle vingugaasiandur. Korteri elanikud läksid kiiresti välja ning helistasid häirekeskusesse. Päästjad kontrollisid üle enda anduritega kogu trepikoja, gaasi reostust ei avastanud. Ütlesid peremehele, et kutsuks hooldusfirma, enne seda ei saa gaasiseadet kasutada.

11. novembril kell 20.54 teatati, et Kohtla-Järvel Järve linnaosas Pärna tänaval hakkas kolmeaastasel lapsel vannitoa kasutamisel halb. Mõõtmistulemused näitasid kõrgenenud vingugaasi taset. Kiirabi toimetas lapse tervisekontrolliks haiglasse. Kontrolliti ka teisi kortereid ja ühest neist toimetati haiglasse kontrolli 42-aastane naine. Trepikoda ja korterid tuulutati.

Päästetööjuhi sõnul ei olnud kontrollitud korterites vingugaasiandureid.

Päästjad paluvad inimesi suhtuda päästetöökäigus vingugaasiga seotud sündmustesse mõistvalt. Võib juhtuda nii, et kui ühes korteris on tuvastatud gaasileke, tekib vajadus kontrollida terve trepikoja kortereid, isegi öösel.

Vingugaasiandur annab märku vaid siis, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele ning esimene ja kõige lihtsam samm, mida igaüks meist saab kohe teha, on osta vingugaasiandur. 1. jaanuarist 2018 on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade.

Mida teha, kui vingugaasiandur hakkab tööle?

Esmasena tuleb kiiresti avada aknad, uksed ja ruum korralikult tuulutada.

Lülita välja kõik soojusseadmed ja/või ära kustuta tuli ahjus või pliidi all.

Kutsuge kohale kvalifitseeritud tehnik, kes aitab probleemi lahendada, enne ärge ise soojusseadmeid sisse lülitage.