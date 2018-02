Jälle: Saku vallas sõitis sõiduauto rongile otsa

Saku vallas Kasemetsa küla lähedal põrkasid täna õhtul kokku Elroni reisirong ja sõiduauto. Kaks sõiduautos viibinud inimest sai kergemalt viga, haiglasse kontrolli viidi ka üks rongireisija.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja nentis,et õnnetus juhtus, kui raudteeülesõidule lähenenud džiip ei saanud pidama ja libises mööduvale rongile otsa. Kannatada said nii rong kui auto. Fotolt on näha, et auto tabas rongi ukse koha pealt ja lõi selle lahti. Auto numbrimärk vedeles pärast õnnetust rongi vagunis.

"Saku ja Kasemetsa vahel toimus kokkupõrge auto ja rongi vahel, mistõttu reis 268 Rapla-Tallinn hilineb. Autos olnud 2 inimest said kergemaid vigastusi," andis teada Elroni infojuht.

Põhja prefektuuri pressiesindaja märkis, et haiglasse kontrolli viidi ka üks rongireisija. Rongile otsa sõitnud 38-aastane autojuht oli kaine.

Kokkupõrge mõjutab ka teisi Edelasuuna reise. Hilinemise ulatus on umbes 1 tund.