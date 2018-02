Jahiseltsi esimehe tapmise kriminaalasi lõppes: mõrvar on tänaseks endalt elu võtnud

Politsei lõpetas Lõuna ringkonnaprokuratuuri loal kriminaalmenetluse, mida alustati möödunud aasta 27. septembril Kambja vallas Nõo jahiseltsi esimehe tapmisega seotud asjaolude selgitamiseks.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Toomas Liiva sõnul tuli menetlus lõpetada, kuna uurimise käigus tuvastati, et tapmise pani toime mees, kes on tänaseks surnud. „Kriminaalmenetluses kogutud tõendid kinnitavad, et Nõo jahiseltsi esimehe tappis 34-aastane mees, kes päev pärast kuriteo toime panemist arestimajas endalt elu võttis. Kuna kuriteos kahtlustatav on surnud, ei saa prokuratuur talle süüdistust esitada ja kriminaalmenetlus tuli lõpetada,“ ütles Liiva Delfile.

Kriminaalmenetlus lõpetati ka kahtlustatava isa suhtes, keda algselt tapmises osalemises kahtlustati. Uurimise käigus selgus, et kahtlustatava isa tapmises ei osalenud.

Tõendid kinnitasid, et vanem mees sai tapmisest teadlikuks alles siis, kui poeg talle helistas ja surnukeha varjamiseks abi palus. Isa tõepoolest aitas pojal surnukeha peita, kuid vastavalt Eestis kehtivatele seadustele ei saa kuriteos süüdistada lähisugulast, kes kuriteo toimepanemise hetkel kuriteost teadlik ei ole. Kuna isa sai oma poja kuriteost teada alles siis, kui teine mees oli juba tapetud, ei saa prokuratuur talle seadusest tulenevalt lähisuguluse tõttu tapmise varjamises või tapmisele kaasaaitamises süüdistust esitada.