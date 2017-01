Jahimees võitis kohtus inspektsiooni

Foto: TERJE LEPP

Keskkonnainspektsioon avastas, et kaks sokku on maha lastud, ilma et küttimise ajal oleks olnud tasutud jahipidamisõiguse maks, ning jahimehe suhtes alustati väärteomenetlust. Otsuse edasi kaevanud mees saavutas kohtus võidu ja väärteomenetlus tühistati.