Jäätmekütuse hoone lõõmab endiselt: tules on 900 ruutmeetrit hakkepuitu

Päästjad jätkavad eile õhtul Tallinnas Suur-Sõjamäe tänaval süttinud Ragn-Sellsi jäätmekütuse tootmise hoone kustutamist.

"Kustutustööd Suur-Sõjamäe põlengul on käinud terve öö ning kestavad endiselt," teatas päästeamet täna hommikul Twitteris.

"Nõrgenenud konstruktsioonide ja sisse varisenud katuse tõttu on kustutustööd raskendatud. Endiselt levib piirkonnas ka suits, mistõttu palume jätkuvalt inimestel hoida aknad-uksed suletuna," toonitati päästeameti Twitteris.

Põhja päästekeskuse valvepressiesindaja ütles täna pärastlõunal Delfile, et põlengule on põhimõtteliselt piir pandud. "Põleb umbes 900-ruutmeetrine ala, kus on peal hakkepuit, millele ei pääse ligi ja mida on raske kustutada. Ülejäänud hoone on kustutatud."

Tegemist on endiselt neljanda reageerimisastme sündmusega, mis tähendab, et kohal on kuus põhiautot ja eritehnika. Kustutustöödele on kaasatud ka priitahtlikud päästjad.

Seda, mis põhjusel hoone süttis, selgitab välja menetlus.