Jaaniööl politseijaoskonnast vabanenud mehed ründasid õhtul juba uuesti, sel korral noaga

Ida-Virumaal Voorepera külas tungisid noored kaagid jaanilaupäeva õhtul eramajja, ründasid maja peremeest ja põgenesid autoga. Politsei pidas noormehed kinni, kuid lasi nad hommikul vabaks. Jaanipäeva õhtul läksid mehed Varja külas järgmisele ohvrile noaga kallale.

Delfi lugeja kirjeldas, kuidas jaanilaupäeval tungis neli noort meest Lüganuse vallas Voorepera külas 54-aastase mehe koju, kus lõhkusid ära välisvalgusti, välisukse, toaukse ning läksid maja peremehele kallale. Juhtunust teatanud lugeja sõnul olid noormehed alko- ja narkojoobes. Politsei sellisest joobest päris juttu ei tee.

Jõhvi politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Ene Muttika ütles Delfile, et politsei sai 23. juuni õhtul kella 23 paiku teate, et kolm meest tungisid omavoliliselt eramajja, läksid 54-aastasele mehele kallale ja lahkusid seejärel sõiduautoga. Neljas mees oli politsei kirjelduse järgi auto roolis. Lugeja sõnul sõitsid mehed politsei eest ära ja põgenesid ka joostes. „Tänu kohalikele elanikele saadi nad siiski kätte ja politsei toimetas kõik neli huligaani Jõhvi arestimajja,” kirjeldas lugeja.

Muttika kirjeldus sündmustest on pisut vähem värvikas. „Politseipatrull pidas kirjeldusele vastava sõiduki kinni Tallinna-Narva maanteel ja kontrollimisel selgus, et roolis olnud 20-aastasel noormehel olid alkoholi tarvitamise tunnused. Politsei toimetas sõiduki roolis olnud 20-aastase noormehe arestimajja. Ülejäänud kolm meest esmasteks menetlustoiminguteks Jõhvi politseijaoskonda, kust nad pärast vabastati,” rääkis Muttika. Autot juhtinud mees lasti tema sõnul vabaks jaanipäeva ennelõunal, mil ta oli kaine ja ka tema kinnipidamiseks enam põhjust ei paistnud olevat.

Lugeja sõnul pidas politsei mehed kinni kella ühe ajal öösel ja viis nad Jõhvi politseijaoskonda, kuid sealt lubati mehed kella viie ajal hommikul taas vabadusse, kuigi üks meestest oli äsja vanglast vabanenud ja katseajal. Politsei kinnitusel oli üks meestest tõesti hiljuti vanglast välja saanud, kuid katseajal ta pole, nii et selle tõttu polnud ka teda kauem kinni hoida vaja.

Sellega sündmused ja noormeeste nn kangelasteod aga jaanipühade ajal ei piirdunud. Jaanipäeva varahommikul (ja ennelõunal) vabanenud mehed vehkisid sama päeva õhtul kella seitsme ajal juba noaga. „Nad haavasid järgmist meest, õnneks kätte, kuna ohver sai käe ette, kuid teda peksti jalaga mitmeid kordi näkku ja kehasse,” ütles lugeja, kellel tekkis küsimus, miks mehed politseijaoskonnast pärast esimest rünnakut nii kiiresti uuesti vabadusse lasti.

Teisest rünnakust rääkides sõnas Muttika, et 24. juunil kella 19 paiku teatati politseile, et Lüganuse vallas Varja külas tungisid kaks noormeest vanuses 20 ja 21 eluaastat kallale 34-aastasele mehele. Politsei pidas vägivallatsejad kahtlustatavatena kinni. Muttika kinnitas ka, et kummagi kannatanu, ei 54- ega 34-aastase mehe elu ei olnud ohus ja ohvrid said kohapeal esmaabi.

Mõlema juhtumi osas alustas politsei kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist. Lisaks tuleb 20-aastasel mehel väärteo korras vastutus võtta ka alkoholitarvitanuna rooli istumise eest.