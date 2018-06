Jaaniõhtul sõitis Tartumaal autoga vastu puud 19-aastane purjus noormees

Kella 05.00 ajal toimus liiklusõnnetus Järvamaal Türi vallas Taikse külas Oisu-Kärevere-Taikse tee 11. kilomeetril, kus 32-aastane naine sõitis sõiduautoga BMW 530D teelt välja. Juht toimetati Järvamaa Haiglasse kontrolli.

Kella 12.00 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas Vabaõhumuuseumi tee 19 Lõuka tänava ristmikul, kus 79-aastane mees sõitis sõiduautoga Škoda Superb teelt välja ja sõitis vastu teepiirdeid ning tänavavalgustuse posti. Juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 13.26 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas Paldiski maantee ja Paldiski mnt 124a sissesõidutee ristmikul, kus 69-aastane mees sooritas sõiduautoga Dacia Logan tagasipööret ja põrkas kokku samas suunas liikunud mootorrattaga Honda CBR 600FA, mida juhtis 32-aastane mees. Mootorrattur toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

23.06.2018 kell 13.45 ajal toimus liiklusõnnetus Viljandi maakonnas Aidu külas Loodi-Helme tee 6,7. kilomeetril, kus 49-aastane mees sõitis mootorrattaga Yamaha ja ei märganud teel olevat löökauku ja kaotas sellest läbi sõites kontrolli mootorratta üle ning paiskus teele külili. Kiirabi toimetas mootorratturi Viljandi haiglasse kontrolli.

23.06.2018 kella 13.00 paiku toimus liiklusõnnetus Saare maakonnas Saaremaa vallas Kihelkonna alevis Jaanitule teel, kus 41-aastane mees juhtis sõiduautot Mercedes-Benz GL450 ja kaotas sõiduki üle kontrolli ning sõitis teelt välja vastu puud. Sõidukis kaasreisijana viibinud 20-aastane mees sai liiklusõnnetuses kannatada ning pöördus hiljem Kuressaare haiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politsei pressiesindaja nendib, et liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Suviste pidustuste nautimisel on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.