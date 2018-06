Jaaniõhtul lasi üks purjus kodanik kogemata õhkrelvast endale jalga, teine purjutaja otsis relvast abi tüli lahendamisel

Rohke alkohol ja pidutsemine päädis eile ka kahe relvaintsidendiga. Õnneks lõppesid mõlemad juhtumid suhteliselt kergelt. Tegu oli õhkrelvadega.

„Ühel juhul ähvardas üks peoline õhkrelvaga teist, teisel juhul tarvitati koos alkoholi ning hakati märki laskma, kuid toimus juhulask mehe reide ning ta toimetati haiglasse. Tuletan meelde, et mistahes relv ja alkohol ei käi kokku. Sellise käitumise tagajärjed võivad olla väga tõsised,“ nentis politseikolonelleitnant Magnus.

Magnus ütles, et 23. juuni oli võrdlemisi rahulik, kuigi väljakutseid oli tavapärasest rohkem. „Sarnaselt eelmistele aastatele said enamik inimesi peo ilma meieta peetud. Kuid paraku on neid, kes ei oska pidupäeva nautida. Üle Eesti tabati 61 alkoholi tarvitanud juhti ning lisaks kolm narkojoobes kahtlusega roolikeerajat. Peale puhmiste kontrolliti eile ja üleeile alla 300 jaanitule ning avastati ligikaudu 30 alkoholi tarvitanud alaealist.“

Magnus lisas, et teatati ka kaklustest ja perevägivallast. „Mitmel juhul muutus purjus elukaaslane agressiivseks ning kas ähvardas või lõi partnerit. Oli kaklusi peopaikades. Kurb, et osa inimesi ei oska alkoholi pruukida ning muutuvad juues agressiivseks. Kui keegi näeb kaklust või kuuleb korteris läbi seina mürglit, siis tuleks helistada 112,“ lausus politseinik.