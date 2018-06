Jaaninädalavahetusel tabas politsei roolist 150 joobes juhti

Politseinikud eemaldasid möödunud nädalavahetusel roolist 144 alkoholi tarvitanud ning kuus narkojoobe kahtlusega juhti. Muude sündmuste osas oli võidupüha ja jaanipäev üsna rahulik.

Kõige rohkem purjus juhte tabati Otepääl, kus toimus Pühajärve jaanituli. „Täpsed arvud veel selguvad, kuid esialgsel hinnangul tabati sealt poolsada alkoholi tarvitanud juhti. Kui ikka puudub 100% kindlus kainuse osas, siis peab sõiduki juhtimise mõttest loobuma ning puhkama. Kui inimestel on aega juua, siis peab leidma aega puhkamiseks,“ ütles politseikolonelleitnant Marti Magnus. Ta lisas, et politseinikud viivad kainusekontrolle läbi ka täna.

Harjumaal ja Ida-Eestis oli pidustuste osas võrdlemisi rahulik, kui välja jätta lähisuhtevägivald. „Kodu on inimese jaoks turvalisem koht ning on lubamatu, kui seal kannatatakse elukaaslase käitumise pärast. Kui on vahetu oht inimesele, siis tuleb helistada 112 ning abi kutsuda. Palun inimestel olla tähelepanelik naabri korterist kostuva suhtes. Kui on kuulda nuttu ja karjumist, siis on suure tõenäosusega tegu lähisuhtevägivallaga. Õnneks juba praegu väga paljud inimesed helistavad sellises olukorras Häirekeskusesse,“ rääkis politseinik.

Kahjuks juhtus ka mitu inimkannatanuga liiklusõnnetust, neist raskeim Võrumaal, kus lauges vasakkurvis sõiduki üle kontrolli kaotanud ja teelt välja vastu puud sõitnud 19-aastane noormees sai raskelt viga.