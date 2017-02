Ivari Padar kahetseb kiiruseületamist

"Loomulikult on kahetsusväärne, et koduteel vähendasin Põltsamaa ristis kiirust ebapiisavalt," ütleb politseilt Tallinna–Tartu maanteel kiiruseületamise eest 42-eurose trahvi saanud riigikogulane Ivari Padar.

"Edaspidi olen sellistes kohtades sõidukiiruse valikul kindlasti tähelepanelikum."

Politsei-ja piirivalveamet on tuvastanud, et Ivari Padari juhitud Subaru sõitis 28. detsembril Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee 127. kilomeetril, kus lubatud suurim sõidukiirus on 50 km/h, 68 km/h +/– 4 km/h, millega ületas lubatud sõidukiirust vähemalt 14 km/h.

Refereeritud Õhtulehest.