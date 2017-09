Intsidenti sattunud väikelennuki omanik: tegemist polnud hädamaandumisega, oht reisijatele puudus

Õhutranspordivahendite rentimise ja kasutusrendiga tegeleva ettevõtte B.R.D. OÜ juht Johan Bender ütles Delfile, et tema ettevõttele kuuluv lennuk Beechcraft 35-C33 ei teinud Tallinnas hädamaandumist.

"Eilne intsident polnud ohtlik. Väikelennuki kiirus on nii väike, et seal ei saa midagi juhtuda," selgitas Bender.

Lennuki omanik märkis, et kui telikut väljas ei ole, siis mingisugused väiksed kahjud tekivad maandumisel ikka.

"Kui Tallinnas oleks olnud võimalik muru peale maanduda, oleks vigastused väiksemad olnud või poleks neid üldse olnud. Aga seda ei oska kunagi öelda," lisas Bender.

Avanemata telikuga lennuki ja lennuraja kokkupuutest tekkis küll sädemeid, ent lennuk pääses suuremate kahjustusteta. "Kerge remont tuleb teha," lausus Bender.

Lennuki omanik polnud nõus Delfile avaldama, kas lennukit juhtis tema või oli see kellelegi teisele välja renditud.

Maandumine Tallinna lennuväljal

Tallinna lennujaamas tegi eile kella 19 paiku hädamaandumise väikelennuk. Lennuki pardal olnud 2 inimest pääsesid vigastusteta.

Lennujaama pressiesindaja sõnul andis neile ühe väikelennuki piloot teada probleemist telikuga, mistõttu soovisid teha lennuväljal hädamaandumise.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul lennuki maandumisel mingit päästesündmust ega tulekahju ei tekkinud, ent maandumisel tekkis probleeme teliku avamisega, mistõttu hakkas lendama sädemeid.

Kohapeale sõitsid päästekeskuse kutselised päästjad, lennujaama päästjad ja ka kiirabi.

Pärast maandumist tehti lennukiga uurimistoiminguid, mille vastutava kooskõlastusel vabastati peagi lennurada. Seejärel koristati rada, et saaksid väljuda sündmuse tõttu edasi lükatud väljumised Helsingisse ja Vilniusesse.

Sündmuse tõttu lükati mõneks ajaks edasi ka Riiast ja Helsingist Tallinnasse saabuvad lennud.

Lennuk Beechcraft 35-C33

Hädamaandumise teinud 4-kohalise eralennuki mudelit Beechcraft 35-C33 Debonair toodeti aastatel 1965-1967.



Lennukit veab üks mootor, millel on 225 hobujõudu.



Kõnealust mudelit ehitati 305 tükki.



Beechcraft Bonanza on Ameerika Ühendriikide üldlennunduses kasutatav õhusõiduk, mille tootmist alustati 1947. aastal Kansases. Võttes arvesse Bonanzast tuletatud ja alates 2009. aastast toodetava Hawker Beechcrafti, on tegemist ajaloos kõige kauem tootmises olnud lennukimudeliga.



Erinevaid variante Bonanzadest on kokku ehitatud ligi 17 000 tükki.