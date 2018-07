Interpol otsib taga Eestist pärit Süüria islamistidega liitunud Ivan Sazanakovit

Sazanakov väitis videopöördumises, et ta pole liitunud ISIS-ega ja on läinud Süüriasse selleks, et moslemeid aidata. „Põhjus, miks me siia kolisime, on Allahi ja tema prohveti käsk. Ja Allah, olgu ta kiidetud, kinkis meile Süüriasse tuleku. Me tulime Süüriasse, et aidata moslemeid, aga mitte selleks, et nende päid ära lõigata. Ja tõesti, see, mida me siin nägime, oli suur ebaõiglus. Verise Assadi režiimi poolt, Iraani šiiitide poolt, venelaste, pättide, terroristide, okupantide poolt, kes iga päev tapavad siin mehi, tapavad ja vigastavad mehi, naisi, lapsi, Süüria moslemeid. Need on meie lapsed, need on meie naised, need on meie pered. Ja tõesti, vaid seda, kel on süda kivist, ei pane muretsema, mis siin toimub,“ rääkis ta 2015 aastal videos.

Harju Maakohus mõistis 12. jaanuari 2016 otsusega Sazankovi rahaliselt toetanud Ramil Khalilovi süüdi terroristlikusse ühendusse kuulumisele kaasaaitamises ja selle rahastamises ning määras liitkaristuseks seitse aastat vangistust. Teine toetaja Roman Manko mõisteti süüdi terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamises ja toetamises ning maakohus määras karistuseks viis aastat vangistust.

Ringkonnakohus tühistas osaliselt Ramil Khalilovi ja Roman Manko suhtes tehtud Harju maakohtu otsuse ning kergendas Khalilovile ja Mankole Abrurrahman Sazanakovile raha edastamise eest mõistetud karistusi. Khalilovile mõistis kohus karistuseks kolmeaastase, Mankole kaheaastase vangistuse.