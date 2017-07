Internetist 270 euro eest Weekendi festivali pileteid ostnud muusikasõber jäi pika ninaga

Pärnus toimuvale Weekendi festivalile internetikeskkonnas kolme päeva pileteid müünud kelm jättis 270 eurot tasunud huvilise pika ninaga. Sündmus registreeriti Raplamaal.

Politseile laekus teade, et vale kasutajanimega isik on 10. juulil internetikeskkonnas Weekend Festival Baltic kolme päeva pileteid müünud. Olles tehingu kokku leppinud, kandis kannatanu esialgse info põhjal kauplejale kolme pileti eest 270 eurot, kuid pileteid ta siiani saanud ei ole. Politseile on pettuse arvatav toimepanija teada, vahendas Lääne prefektuur.

Politsei paneb huvilistele südamele, et festivali piletite ostmisel on soovitatav kasutada ametlikke pakkujaid. "Kindlasti tuleks vältida veebiülest kauplemist, kus puuduvad garantiid, et makstud raha eest ka reaalselt õigeid pileteid pakutakse. Selleks, et mitte pettuse ohvriks langeda, soovitab politsei enne ostu sooritamist kontrollida kaupleja tausta ja tehingud viia läbi kohtades, kus saab pileti kehtivust koheselt järele vaadata," selgitasid korrakaitsjad.

Juhtunu asjaolude selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust, mida juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.