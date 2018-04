INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, kust täpsemalt on otsitud esmaspäeval kadunuks jäänud relvastatud politseinik Marekit!

Esmaspäeval Harjumaal kadunuks jäänud relvastatud politsinik Marekit on otsitud nii Harku vallast Suurupist kui alates eilsest Aegviidu kandist. Praeguseks pole tema leidmise kohta ikka andmeid tulnud. Politsei on teada andnud, et mees võib asuda ka Tallinnas.

Üleeile õhtul käivitas politsei kadunud 44-aastase kolleegi leidmiseks operatsiooni Suurupi poolsaarel. Kuna selgus, et Marekit oli üleeile õhtupoolikul nähtud Tallinnas Balti jaamas, eile päeval otsingud Suurupis lõpetati. Otsingud jätkusid aga Aegviidius. Kaardil klõpsates näed läbiviidud operatsiooni üksikasju.