INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, kust täpsemalt on otsitud esmaspäeval kadunuks jäänud relvastatud politseinik Marekit!

Esmaspäeval Harjumaal kadunuks jäänud relvastatud politsinik Marekit on otsitud nii Harku vallast Suurupist kui alates eilsest Aegviidu kandist. Praeguseks pole tema leidmise kohta ikka andmeid tulnud ja otsingud jätkuvad Aegviidus. Politsei on teada andnud, et mees võib asuda ka Tallinnas.

Üleeile õhtul käivitas politsei kadunud 44-aastase kolleegi leidmiseks operatsiooni Suurupi poolsaarel. Kuna selgus, et Marekit oli üleeile õhtupoolikul nähtud Tallinnas Balti jaamas, eile kell 14 otsingud Suurupis lõpetati. Aegviidius eile alustatud otsingud jätkusid täna. Operatsiooni eesotsas oleva Lääne-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhi

Erkko Piirimäe sõnul otsib politsei teadmata kadunud Marekit kohalikelt elanikelt saadud vihjete põhjal uutelt Aegviidu läheduses asuvatelt aladelt. Kuigi mehel on kaasas teenistusrelv, ei ole ta teistele inimestele ohtlik. Kaardil klõpsates näed läbiviidud operatsiooni üksikasju.