Inspektorid tabasid arvatava Pirita sarisaagija

Harjumaa inspektorid tabasid eile Pirita jõe ääres puid saaginud mehe, kelle puhul on alust arvata, et tegu on korduvalt selles piirkonnas omavoliliselt puid langetanud isikuga.

Viimastel aastatel on tuvastatud mitmeid juhtumeid, kus Pirita jõe äärest, sealhulgas Pirita maasikukaitsealale jääval alal, on ilma loata puid maha võetud. Saagijat ei ole siiani õnnestunud tabada, ehkki inimesed on teda tegutsemas näinud.

Eelmisel nädalal tuli keskkonnainspektsiooni valvetelefonile teade, et Pirita jõe ääres saetakse puid. Alates esmaspäevast olid inspektsiooni patrullid piirkonnas pidevalt liikvel. Eile, kui tuli uus teade, jõudsid inspektorid saagimise ajal kohale ja tabasid saagija teolt, teatas keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul.

Inspektoreid nähes saagija põgenes, kuid pika jooksumaratoni lõpuks saadi ta kätte.

Esmase seletuse kohaselt varus mees puid jaanipäevaks.

Tegemist on 1988. aastal sündinud ja Lasnamäel elava meesterahvaga.

Pirita jõe ääres, Lagedi tee ja Peterburi tee vahele jääval alal oli mootorsaega maha saetud 15 kuuske, sealhulgas osaliselt kuivanud puud. Langetatud puud olid tükeldatud umbes poolemeetristeks tükkideks.

Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Monica Ranna sõnul on saagija käekiri sama mis varasemate juhtumite puhul, samuti klapib välimus teatajate antud kirjeldusega.

Täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud väärteomenetluse käigus. Saag on võetud asitõendina hoiule.

Tõnis Mölder: oleme tänulikud keskkonnainspektsioonile ja valvsatele kodanikele

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder kommenteeris, et juba pikalt on proovitud saagijat tabada, kuid seni tulemusteta. Ta lisas, et Pirita inimesed hindavad väga oma rohealasid ning loata puude mahavõtmine on linnaosa valitsuse hinnangul väga mõtlematu käitumine.

„Oleme väga tänulikud keskkonnainspektsioonile ja valvsatele kodanikele, kes andsid kiiresti teada, et selline kahetsusväärne juhtum aset leidis,“ tänas Mölder.