Inimesed eiravad Tallinna-Tartu maanteel teetööde tõttu kehtestatud piiranguid

Pilt on illustratiivne

Teetööd Jõgevamaal Tallinna-Tartu maantee kilomeetritel 132-135 on kaasa toonud teateid kiiruspiirangute eiramistest ja kergematest avariidest. Politsei kutsub liiklejaid olema eriti just teetööde piirkonnas ettevaatlik, kaasliiklejaid arvestav ning oma ja teiste vara hoidev.

Antud teelõigul ehitatakse parasjagu kaherealisest teest möödasõiduvõimalusega kolmerealist teed, mistõttu on vana sõidutee suures osas külgedelt üles kaevatud. Seega tuleb täna veel autojuhtidel ohutuma ja mugavama liikluse nimel ajutiselt hakkama saada keskmisest kitsamates oludes. Liiklejaid juhendavad selles piirkonnas ajutised liiklusmärgid.

„Politsei käib vastavalt võimalustele piirkonnas liiklust rahustamas, kuid kiiruspiirangute eiramine on seal jätkuvalt suureks probleemiks. Samuti on juhtunud mitmeid avariisid, kus lubatust suuremal kiirusel liikuvad autojuhid üksteisel küljepeegleid maha rihivad,“ kirjeldas Jõgeva politseijaoskonna politseimajor Üllar Sõmera. „Turvalisema liikluskeskkonna saamine ei seisne ainult enamate sõiduridadega tees või liikluskorraldusvahendites. Turvalisem liiklus on meist igaühe teha, kui oleme ettevaatlikud, teistega arvestavad ning järgime liikluses kokku lepitud reegleid,“ rõhutas Sõmera.

Politsei meenutab, et kui varakahjuga avarii puhul saavad autojuhid omavahel süü osas kokkuleppele, piisab juhtunu fikseerimisest ja andmete esitamisest kindlustusseltsile. Kui avariis on keegi viga saanud või sellega kaasneb kahju kolmandatele osapooltele, tuleb juhtunust teatada politseile.